サッカーのスイス1部で昇格1季目のトゥーンが、ミラクルな優勝を決めた。2日のバーゼル戦には敗れたものの、3日に2位のザンクトガレンも敗れたことで勝ち点差は11のまま、3試合を残して初の栄冠が決まった。人口わずか4万5000人の街に本拠を置くクラブが創設128年でつかんだ初タイトルは、欧州各地で「おとぎ話のよう」などと驚きを持って報じられた。美しい湖畔の街から“シンデレラストーリー”が生まれた。今季6季ぶりに1部