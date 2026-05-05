◇ドイツ1部フライブルク1―1ウォルフスブルク（2026年5月3日）サッカーのドイツ1部フライブルクは4日、日本代表MF鈴木唯人（24）が右鎖骨を骨折して手術を受けたと発表した。前日3日のウォルフスブルク戦で負傷していた。クラブは「当面の間、欠場する」と具体的な離脱期間には触れなかったが、地元誌キッカーは今季中の復帰は絶望と報道。6月11日開幕のW杯北中米大会出場は「極めて困難」「W杯の夢が絶たれた可能性が高