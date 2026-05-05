新潟アルビレックスBBは4日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で練習を行った。9日から敵地で行われるプレーオフ準決勝の相手はレギュラーシーズン1位の香川。SG浜高康明主将（29）は香川のポイントゲッターのSFタッカー封じに意欲を見せた。タッカーは金沢とのプレーオフ準々決勝の全3試合で2桁得点を挙げて計56得点。「おそらく自分がマークすることになる」と見据え「1人で止められなくても全員で守っていきたい」と強調した。