◇東京六大学野球第4週最終日明大8―5立大（2026年5月4日神宮）3回戦1試合が行われ、明大が立大を8―5で破り、2勝1敗で勝ち点2とした。明大は、田上夏衣（かい）外野手（3年）と榊原七斗外野手（4年）の2試合連続本塁打などで逆転。先勝した立大は2連敗で、開幕から3カード連続で勝ち点を挙げられなかった。明大が逆転勝ちで優勝争いに踏みとどまった。2回に田上が左中間へ逆転3ラン。ドラフト上位候補の榊原もバックス