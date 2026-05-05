世界情勢が混沌（こんとん）とし、先行きの不透明感が増している。子供たちも未来に不安を抱いているに違いない。難しい時代だからこそ、自分で考え、行動できる人になってほしい。きょうは「こどもの日」だ。子供たちの健やかな成長を、家庭や地域、社会全体で見守りたい。ただ、心配な傾向がある。シチズン時計が昨年、小学生の子供がいる共働き世帯に親子の会話時間を聞いたところ、父親、母親とも２０１２年より減少し