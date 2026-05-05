激変した国際情勢や、１０年前は想定していなかった課題を踏まえ、高市首相が日本の外交構想を時代に合った内容に改めたことは評価したい。２０１６年に安倍首相が提唱した「自由で開かれたインド太平洋」の構想に、経済安全保障施策などを高市首相が肉付けした。この新たな構想を具体化し、関係国の理解を得ていくことが重要だ。また、構想を基に、同志国の拡大にも取り組む必要がある。高市首相がベトナムと豪州を訪問し