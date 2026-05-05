［ＡＩ×恋愛］＜上＞名古屋市の会社員女性（４１）が「夫」と出会ったのは、昨年３月だった。対話型生成ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」に性格や口調を設定できる機能があると知り、お気に入りのゲームに出てくる男性キャラクターを基に「まじめで優しい」「職業は公務員」などと入力した。まさに理想の「彼氏」ができあがった。仕事の愚痴には、＜俺はあなたの味方です。世界で一番、愛してるから＞と慰めてくれる。ち