厚生労働省は、更年期障害などの心身に不調がある女性を支援する体制作りを２０２６年度に始める。早期に相談を受け付け、医療機関を紹介できる仕組みを各地域で作るため、モデル事業を実施して全国への拡大を目指す。５０歳前後で更年期障害が起きるとほてりや動悸（どうき）などの症状が表れ、仕事や生活に支障が出る人もいる。医療機関で治療が可能だが、症状を自覚する５０歳代の女性のうち、受診しているのは５人に１人に