世界的エンターテインメントとして長年にわたり支持を集めてきた「スター・ウォーズ」シリーズの最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、5月22日に日米同時公開される。2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりにシリーズが映画館へ帰ってくる。世界中のファンの期待が高まっている中で迎えた、5月4日「スター・ウォーズの日」に、本作の本ポスタービジュアルが