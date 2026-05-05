11日放送のTBS系「テレビ×ミセス」ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さん、木原龍一さんが超人気バンドと共演する。4日、番組公式Xが告知すると、ファンから歓喜の声が相次いだ。4月17日にSNSで現役引退を表明し、同28日には引退会見を開いた“りくりゅう”の2人。今後はプロスケーターとしての活動や指導者の道も模索する中、最新情報が届いた。超人気バンド「