◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人に頼れる３番打者が帰ってきた。４月２１日の試合前練習で打球が顔面に直撃し、登録を抹消されていた泉口友汰内野手（２６）がヤクルトとの３連戦初戦で１２試合ぶりに戦列に復帰。初回、初打席で左前打を放ち東京Ｄを沸かせた。しかし、今季初登板となった先発・戸郷翔征投手（２６）は５回６安打５失点で初黒星と結果を残せず、打線も４回の１得点のみ。今季