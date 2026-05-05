ヒット曲「翼の折れたエンジェル」で知られるシンガー・ソングライターの中村あゆみ（５９）がオーガナイザーを務める音楽フェス「ＳｕｐｅｒＬａｄｙＦｅｓｔｉｖａｌ２０２６―ＳＥＡＳＯＮ５―」が、１０日に東京・渋谷のＮＨＫホールで開催される。コロナ禍で奮闘するママたちを応援する目的で２０２１年にスタート。５回目を数える今年は「頑張る家族を応援する！」をテーマに相川七瀬（５１）、ｈｉｔｏｍｉ（５０