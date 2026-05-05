◆パ・リーグオリックス３―０ロッテ（４日・京セラドーム大阪）オリックス・高島泰都投手（２６）が、端正なマスクを崩した。「フォークがしっかり決まり、ゴロでしっかり打ち取れたのが良かった」。８１球で自己最長に並ぶ７回を投げ、５安打無失点でキャリアハイ更新の３勝目。開幕から無傷の３連勝で、パでは唯一、白星のなかったロッテにも初めて土を付けた。プロ２年目の２５年はロングリリーフで唯一無二の輝きを放っ