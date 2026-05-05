◆第２６回名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（５月4日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル、重）第２６回名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２は４日、名古屋競馬場のダート２１００メートルを舞台に１２頭立て（ＪＲＡ５、名古屋４、他地区３）で行われた。１番人気のアウトレンジが先行して４コーナー先頭から、オディロンの追い上げを首差しのいで重賞３勝目。松山は同レース初勝利。大久保調教師はチュウワウィザードで制した１８年以