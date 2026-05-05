女優・大竹しのぶ（６８）の主演ミュージカル「ＧＹＰＳＹ（ジプシー）」（演出・クリストファー・ラスコム）が、６〜２４日に東京・日本青年館ホールで上演される。来年には古希を迎えるが、役者としての輝きは増すばかり。「エネルギーを共有できるのが一番の魅力」という仕事への愛を吐露した。（堀北禎仁）名作の３年ぶりとなる上演に、大竹は奮い立っている。「また挑戦できるのはありがたい。前よりは良くならないと意