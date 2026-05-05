元プロ野球選手でスポーツ報知評論家の金村義明氏が４日出演のＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」で阪神・森下翔太外野手について語った。阪神・佐藤輝明内野手が打率４割をマークする活躍を見せていることに言及した後、「一番かわいそうなのが森下。デッドボールが多い。抜け球とかね。普通、腰引くんやけど、踏み込んで、踏み込んで、まだこれでもかというぐらいに。ガッツあるね」と、ここまで３死球を受ける
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