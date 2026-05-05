「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」で4月8日に、メジャーデビューを果たした“純烈の弟分”「モナキ」がこのほど日刊スポーツの取材に応じ、デビューイベントを終えた率直な感想などについて語った。【取材・構成＝川田和博】デビューイベントまでのSNS動画総再生回数8億回超。その勢いは止まらず、現在は10億回超となっている。その要因について、じん（39）は「自分は、つっこみどころの多さかなと思っています」と分析。