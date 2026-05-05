4月28日、イラン沖のホルムズ海峡に浮かぶ石油タンカー（ゲッティ＝共同）【カイロ、イスタンブール、ワシントン共同】アラブ首長国連邦（UAE）の国防省は4日、イランから複数の巡航ミサイルが飛来したと発表した。UAE当局によると、東部フジャイラの石油産業地区でも同日、無人機攻撃があり大規模な火災が発生した。米国がホルムズ海峡で船舶を安全に通過させる措置を開始したことに対抗した可能性がある。トランプ米大統領は4