平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は5日目を迎える。準決勝の注目は11Rだ。地元エース・郡司の奮起戦。ライン構成は深谷―郡司の南関勢、阿部―菅田の宮城勢、山崎―荒井の長崎勢、町田―松浦の広島勢、そして鈴木が単騎の細切れ戦になる。山崎と町田の動きがいいだけに激戦が予想されるが、最終的に巻き返すのは実績上位の深谷とみた。郡司は深谷の動きに乗って抜け出す。山崎の仕掛け次第では長崎両者の上位独占も十