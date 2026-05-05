[5.4 プレミアリーグ第35節](Hill Dickinson Stadium)※28:00開始<出場メンバー>[エバートン]先発GK 1 ジョーダン・ピックフォードDF 5 マイケル・キーンDF 6 ジェームズ・ターコウスキーDF 15 ジェイク・オブライエンDF 16 ビタリー・ミコレンコMF 10 イリマン・エンディアイェMF 22 キアナン・デューズバリー・ホールMF 34 マーリン・ロールMF 37 ジェームズ・ガーナーMF 42 ティム・イロエグブナムFW 9 ベト控えGK 12 マ