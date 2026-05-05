飯塚オートの普通開催は準決勝4番勝負を終えた。9Rは久門徹が1着条件をクリア。田中正樹、田村治郎、浜野翼が押し切って1着獲り。最高ハンは森本優佑と岡部聡が2着で優出。吉田恵輔も動きは悪くない。優勝戦は久門に本命を託す。S速攻から後続を振り切る。S速攻決める久門が中心。エンジン自体も悪くはない。ここから入念に合わせてペースに乗る。追い上げるのは森本。序盤の展開次第で逆転も。上向いた浜野も上位に食い込む。