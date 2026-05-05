ボートレース若松のオール福岡支部による「スポーツニッポン杯GW特選競走」は5日目を迎える。強い向かい風が吹いた4日目は終日安定板を装着。8Rまでは2周戦で行われた。3勝オール3連対の岡村慶太が予選首位通過。相棒39号機を好足に仕立てており、準優11Rは逃げ濃厚とみる。10Rは本大会3連覇を狙う今井貴士を信頼。実戦足のいい石倉洋行を壁にしてソツなく逃げる。9Rは3日目から予選順位を一つ上げた篠崎元志のイン戦。瓜生正義