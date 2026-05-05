鈴木宗男氏【モスクワ共同】自民党の鈴木宗男参院議員は4日、モスクワでロシアのルデンコ外務次官と会談し、日ロ関係について協議した。鈴木氏によると、ルデンコ氏は7月にフィリピン・マニラで開催される東南アジア諸国連合（ASEAN）外相会議に合わせて「日本側が希望するならば日ロ外相会談を設定することが可能だ」と表明したという。対面の日ロ外相会談が実現すれば2021年9月以来約5年ぶりとなる。一方でロシア外務省の発