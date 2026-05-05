世紀の一戦でまさかの珍行動ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦は2日、東京ドームで行われ、王者・井上尚弥（大橋）が元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0で判定勝ち。5万5000人が熱狂するボクシング史に残るビッグマッチで、リングを彩ったラウンドガールの珍行動が、ファンの話題を集めている。礼儀正しい人柄が出た。ラウンドガールを務めた21歳のTikToker・都愛さんは開会式の際、リ