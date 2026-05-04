「停車」と「駐車」の違いについては、日常的に意識していないと混同してしまうことも少なくありません。ではそれぞれ法律的にどのように定義され、どのような場合に違反となるのでしょうか。 今回はその違いと、駐車禁止区域で停車した場合の罰則について詳しく紹介していきます。 じゃあ「駐車」と「停車」でルールはどう違うの？ 道路の脇に、クルマが「停車」または「駐車」されている場面は、日常的によ