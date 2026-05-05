気象台は、午前4時23分に、なだれ注意報を帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、大樹町、広尾町、足寄町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町などに発表（雪崩注意報） 5日04:23時点十勝地方では、6日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■帯広市□なだれ注意報【発表】6日にかけて注意■上