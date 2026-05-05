アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の周辺でアメリカ軍がイランの小型船7隻を撃沈したと明らかにしました。トランプ大統領は4日、アメリカ軍によるペルシャ湾からの船舶の退避支援「プロジェクト・フリーダム」のなかで、イランの小型船7隻を撃沈したと自らのSNSで明らかにしました。また、トランプ大統領は「イランは韓国をふくむ無関係の国々の船舶を攻撃した」と指摘したうえで、「韓国もこの任務に参加すべき時かもしれ