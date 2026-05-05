気象台は、午前4時21分に、なだれ注意報を遠軽町、滝上町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・遠軽町、滝上町に発表（雪崩注意報） 5日04:21時点網走、北見、紋別地方では、強風やなだれに注意してください。網走地方では、高波に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■北見市北見□なだれ注意報6日にかけて注意■斜里町□なだれ注意報6日にかけて注意■遠軽町□なだれ注意報【発