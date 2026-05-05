北中米ワールドカップ開幕まであと１か月あまりというところで、まさかの事態が発生してしまった。ブンデスリーガのフライブルクは５月４日、前日のヴォルフスブルク戦で激しいタックルを受けて右肩を負傷した日本代表MF鈴木唯人が鎖骨を骨折したため、手術を受けたと発表した。「無期限の離脱」となる。現時点で、全治期間は明らかになっていないが、５月15日に発表されるW杯のメンバー入りはかなり厳しくなった。