歌手の中森明菜（６０）の最新アルバム「ＡＫＩＮＡＮＯＴＥ」が、初週売上０・９万枚で５日発表のオリコン週間アルバムランキング５位にランクイン。「ベスト・コレクション〜ラブ・ソングス＆ポップ・ソングス〜」（２０２４年５月１３日付）以来、２年ぶりにトップ５入りした。４３作目のアルバムトップ１０入りで、女性アーティストでは１位の浜崎あゆみ、松田聖子（５４作）、３位の松任谷由実（５３作）、４位の中島み