【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は4日、ロシアと5日午前0時から6日まで停戦すると発表した。ロシアに同様の措置を求めた。ロシア側の停戦発表については、ウクライナに公式な呼びかけはされていないと主張した。