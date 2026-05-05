先月22日に発生した岩手県大槌町の山林火災への対応で全国から派遣された緊急消防援助隊が任務を終え、きのう、消火活動に感謝を伝える集いが行われました。大槌町の2か所で発生した山林火災は今月2日に鎮圧が宣言され、きのうは町役場前で全国から派遣された緊急消防援助隊に感謝の気持ちを伝えるセレモニーが行われました。緊急消防援助隊は12の都道県から1200人以上が派遣され、山林火災が発生した翌日の先月23日からおとといま