セリエA 25/26の第35節 クレモネーゼとラツィオの試合が、5月5日01:30にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。 クレモネーゼはアントニオ・ サナブリア（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、アレッシオ・ゼルビン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（FW）、ダニエル・マルディーニ（FW）、グスタ