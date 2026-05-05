河合郁人さん、橋本マナミさんがVISIONARY READING「したいとか、したくないとかの話じゃない 2026」公開稽古を行いました。【写真を見る】【 河合郁人 】 久々の舞台に緊張し「ご飯が食べられなかった」後輩・松崎祐介の演技は「モノマネ脳が働くのであまり見ないように」稽古後に行われた囲み取材で、河合さんは?グループを辞めてから初めての舞台。そして、外部の舞台に立つというのは5年ぶりくらいなので、ものすごく緊張し