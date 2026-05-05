大型連休を利用してベトナムとオーストラリアを訪問している高市総理は一連の日程を終え、きょう帰国します。訪問の成果について同行記者の報告です。今回大きなテーマとなったのは、中東情勢を踏まえた経済安全保障への対応でした。ベトナムとの首脳会談では、アジア各国が原油の確保に苦慮するなか、日本が調達に向けた金融支援をおこなうことで一致。日本にとっては石油由来の医療物資の安定供給につながるもので、足りない部分