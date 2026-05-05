タレントで俳優の河合郁人（３８）、ふぉ〜ゆ〜・松崎祐介（３９）が、都内で朗読劇「したいとか、したくないとかの話じゃない２０２６」（１２〜１７日、東京・よみうり大手町ホール）の取材会に出席した。セックスレスをきっかけに夫婦のあり方や人生を見つめ直す物語。河合と松崎はダブルキャストで売れない脚本家の夫、橋本マナミと宇垣美里が妻を演じる。河合は、「グループ（２３年末にＡ．Ｂ．Ｃ―Ｚ）をやめてから初