中森明菜の最新アルバム『AKINA NOTE』が、5月5日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において初週0.9万枚を売り上げ、5位にランクイン。『ベスト・コレクション〜ラブ・ソングス＆ポップ・ソングス〜』（2024年5月13日付）以来、2年ぶりにTOP5入りした。【動画】中森明菜「スローモーション -JAZZ-」歌唱映像これで通算43作目のTOP10入りを記録し、女性アーティスト歴代5位の「アルバム通算TOP10入り作品数」記録