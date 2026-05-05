元A.B.C-Zの河合郁人が4日、都内で行われたVISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない 2026』公開稽古・合同取材会に出席。2023年にグループ脱退してから初となる舞台の見どころを明かした。【写真】“セックスレス”の夫婦を演じる河合郁人＆橋本マナミ、松崎祐介＆宇垣美里本作は、"セックスレス”をきっかけに、夫婦のあり方や人生を見つめなおす、不器用なふたりの物語。夫婦役はWキャストで、河合と橋本