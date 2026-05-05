ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介（39）が4日、朗読劇「したいとか、したくないとかの話じゃない2026」（5月12日〜5月17日、東京・よみうり大手町ホールほか）合同取材会に宇垣美里（35）らと出席した。同舞台は新感覚の朗読劇シリーズ「VISIONARY READING」の第2弾。通常の朗読劇とは異なる、映像を多用した斬新な演出や、「セックスレス」をきっかけに夫婦のあり方、子育てのあり方を模索する不器用な夫婦の物語。夫婦役を松崎と宇垣、河合