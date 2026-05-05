NY株式4日（NY時間14:26）（日本時間03:26） ダウ平均48978.58（-520.69-1.05%） ナスダック25050.70（-63.74-0.25%） CME日経平均先物59500（大証終比：+80+0.13%） 欧州株式4日終値 英ＦＴ100休み 独DAX 23991.27（-301.11-1.24%） 仏CAC40 7976.12（-138.72-1.71%） 米国債利回り 2年債 3.969（+0.091） 10年債 4.447（+0.077） 30年債 5.023（+0.065） 期待イン