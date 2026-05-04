ソフ（SOPH.）が、「チャンピオン（Champion）」への別注アイテムを5月8日に発売する。ソフの各店舗と公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】別注アイテムは、半袖スウェットとTシャツの2型を用意。半袖スウェットは、縦縮みを抑える独自製法「リバースウィーブ」を採用し、カラーはブラック、グレー、ネイビーの3色を揃える。Tシャツはブラック、グレー、ホワイト、ターコイズ、ネイビーの5色展開。いずれも左