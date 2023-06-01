EU＝ヨーロッパ連合の加盟国と周辺国でつくる「ヨーロッパ政治共同体」の首脳会議が行われ、アメリカ依存の脱却を念頭に、防衛力の強化や安全保障での連携などについて話し合われました。かつて旧ソ連の構成国だったアルメニアで行われた「ヨーロッパ政治共同体」の首脳会議には、フランスのマクロン大統領やイギリスのスターマー首相、EUのフォンデアライエン委員長らヨーロッパの首脳のほか、今回初めてカナダのカーニー首相も参