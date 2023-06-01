【モスクワ共同】自民党の鈴木宗男参院議員は4日、ロシアのルデンコ外務次官とモスクワで会談した。鈴木氏によると、ロシア側は、日本側が希望すれば7月の東南アジアでの国際会議に合わせて日ロ外相会談の設定が可能だと表明した。