【ベルリン＝工藤彩香】ドイツの警察当局によると、独東部ライプチヒの市中心部で４日、歩行者専用区域の群衆に車が突っ込み、２人が死亡し、３人が重傷を負った。警察は車を運転していた独国籍の男（３３）を拘束し、詳しい動機などを調べている。