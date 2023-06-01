中国・湖南省にある花火の製造会社で爆発があり、3人が死亡しました。中国国営の中央テレビによりますと、4日午後、湖南省・瀏陽市にある花火の製造会社で爆発がありました。4日午後7時現在、3人が死亡し、25人がけがをしているということです。中国メディアによりますと、現場からおよそ600メートル離れたリゾート施設でも爆発音が聞こえ、一部の窓ガラスが割れたということです。この爆発を受け、習近平国家主席は行方不明者の捜