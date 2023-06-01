トランプ米大統領（左）、ドイツのメルツ首相（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】ドイツ公共放送のバイエルン放送は4日、米国防総省が発表した5千人のドイツ駐留米軍削減を巡り、撤収するのはドイツ南部フィルゼックの旅団戦闘団だと報じた。米軍関係者の情報としている。フィルゼックは人口約6500人の小規模な自治体。首長のグレートラー氏は削減による地元経済への影響を懸念し「大きな打撃だ。この決定が覆されるように可能