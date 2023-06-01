スターマー英首相【ロンドン共同】英国各地で7日、地方選挙が一斉に実施される。英メディアや専門家は、支持率が低迷する与党労働党が大幅に議席を減らし、反移民の右派ポピュリスト政党「リフォームUK」や左派「緑の党」といった新興・少数野党が躍進すると予想。求心力が低下するスターマー首相への辞任圧力が選挙後に強まる展開も見込まれる。スターマー氏は、少女らへの性的人身売買罪で起訴され自殺した米富豪エプスタイ