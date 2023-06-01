自民党の鈴木宗男参院議員は４日、訪問先のモスクワで、ロシアのアンドレイ・ルデンコ外務次官と会談した。鈴木氏によると、ルデンコ氏は会談で、フィリピンで７月に東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連外相会議が開かれるとし、日本側が希望すれば、それに合わせて日露の外相会談を行う用意があると述べたという。日露外相会談が実現すれば、２０２２年２月のロシアによるウクライナ侵略開始後、初めてとなる。ルデンコ氏は