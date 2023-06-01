ＥＣＢ理事のナーゲル独連銀総裁の発言が伝わっており「物価見通しの著しい改善が見られなければ利上げが正当化される」との認識を示した。 ・イラン紛争の長期化により、インフレが高止まりするリスク。 ・われわれはいつでも行動する準備ができている。 ・物価見通しの著しい改善が見られなければ利上げが正当化。 ・ＥＣＢの様子見姿勢は躊躇ではない。