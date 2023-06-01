【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】米大リーグ機構は４日、３、４月の月間最優秀選手（ＭＶＰ）を発表し、ナ・リーグの投手部門でドジャースの大谷翔平が９年目で初めて受賞した。日本選手では野茂英雄、伊良部秀輝、田中将大、ダルビッシュ有、山本由伸に続き、６人目。大谷は野手部門ではこれまで、日本選手最多となる６度の受賞を果たしている。大谷は３、４月は５試合に先発して２勝１敗。防御率０・６０は５試